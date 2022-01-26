Руководители госорганов проведут в феврале личные приемы граждан в Совмине

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители государственных органов проведут в феврале в Совете Министров личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Заместитель премьер-министра Юрий Назаров проведет прием граждан 3 февраля, министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович - 4 февраля, председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич - 9 февраля, министр культуры Анатолий Маркевич - 11 февраля.

Личный прием граждан министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Андреем Худыком запланирован на 16 февраля, министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком - 18 февраля, министром транспорта и коммуникаций Алексеем Авраменко - 23 февраля, председателем Государственного комитета по науке и технологиям Сергеем Шлычковым - 25 февраля.

В пресс-службе правительства напомнили, что личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи, а заместителями премьер-министра - только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.

Приемы проводятся с 10.00 по адресу: г.Минск, ул.Советская, 9, ком.103. Контактные телефоны: (8017) 222 65 09, (8017) 222 63 69.-0-