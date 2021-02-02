Руководители госорганов проведут в феврале приемы граждан в Совмине

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители госорганов проведут в феврале личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Министр внутренних дел Иван Кубраков проведет личный прием 5 февраля, министр иностранных дел Владимир Макей - 10 февраля, министр культуры Анатолий Маркевич - 17 февраля.

Министр промышленности Петр Пархомчик встретится с гражданами и представителями юрлиц 19 февраля, министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа - 24 февраля.

На 26 февраля запланирован прием граждан председателем Государственного комитета по стандартизации Валентином Татарицким.

Личный прием министрами и председателями государственных комитетов проводится, как правило, по предварительной записи с 10.00 по адресу ул. Советская, 9, комната 103. Контактный телефон - 8(017) 222-65-09.-0-