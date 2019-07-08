8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители госорганов проведут в июле приемы граждан в регионах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев встретится с гражданами 10 июля в Житковичском райисполкоме.
На 11 июля запланированы встречи с министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Ващенко в Шкловском райисполкоме, с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Андреем Худыком - в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды, с министром юстиции Олегом Слижевским - в Свислочском райисполкоме.
Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович проведет прием граждан в Кировском райисполкоме 19 июля.-0-
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