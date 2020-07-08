8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители госорганов проведут в июле приемы граждан в регионах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко проведет прием граждан в Круглянском райисполкоме 10 июля, председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо - в Гомельском горисполкоме 17 июля.

На 24 июля запланирована встреча с гражданами министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича в Жлобинском райисполкоме, министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка в Сморгонском райисполкоме и министра юстиции Олега Слижевского в Малоритском райисполкоме.

Министр связи и информатизации Константин Шульган проведет прием в Белыничском райисполкоме 31 июля.-0-