Руководители госорганов проведут в январе приемы граждан в Совмине

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители госорганов проведут в январе личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович проведет прием граждан 13 января, председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус - 15 января.

На 20 января запланирована встреча с гражданами министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко, на 22 января - министра информации Игоря Луцкого.

Попасть на прием граждан к министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрею Худыку можно будет 27 января, к министру спорта и туризма Сергею Ковальчуку - 29 января.

Личный прием министрами и председателями государственных комитетов проводится, как правило, по предварительной записи, а заместителями премьер-министра - только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.

Приемы проходят с 10.00 по адресу: ул.Советская, 9, комната 103. Контактные телефоны: 8(017) 222-65-09, 222-63-69.-0-