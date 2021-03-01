Руководители госорганов проведут в марте приемы граждан в Совмине

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители госорганов проведут в марте личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Министр энергетики Виктор Каранкевич проведет личный прием 5 марта, председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич - 10 марта, министр экономики Александр Червяков - 12 марта.

Министр образования Игорь Карпенко встретится с гражданами и представителями юрлиц 17 марта, министр связи и информатизации Константин Шульган - 19 марта, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко - 24 марта.

На 26 марта запланирован прием граждан министром финансов Юрием Селиверстовым, на 31 марта - председателем правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерием Ивановым.

Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи с 10.00 по адресу: г.Минск, ул.Советская, 9, комната 103. Контактные телефоны: 222-65-09, 222 63 69.-0-