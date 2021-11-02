Руководители госорганов проведут в ноябре личные приемы граждан в Совмине

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители государственных органов проведут в ноябре в Совете Министров личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Министр промышленности Петр Пархомчик проведет прием граждан 5 ноября, министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа - 10 ноября, министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский - 12 ноября, министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко - 17 ноября.

Личный прием граждан председателем Государственного комитета по науке и технологиям Александром Шумилиным запланирован на 19 ноября, министром транспорта и коммуникаций Алексеем Авраменко - на 24 ноября, министром информации Владимиром Перцовым - на 26 ноября.

В пресс-службе правительства напомнили, что личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи, а заместителями премьер-министра - только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.

Приемы проводятся с 10.00 по адресу: г.Минск, ул.Советская, 9, ком.103. Контактные телефоны: (8017) 222 65 09, (8017) 222 63 69.-0-