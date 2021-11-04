4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители госорганов проведут в ноябре выездные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в регионах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Министр финансов Юрий Селиверстов проведет личный прием граждан 11 ноября в Свислочском райисполкоме, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко - 12 ноября в Березовском райисполкоме, председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус - 19 ноября в ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" (Барановичи), председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо - 19 ноября в Ошмянском райисполкоме.

Министр иностранных дел Владимир Макей выслушает вопросы и обращения граждан 23 ноября в Молодечненском райисполкоме, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук - 24 ноября в Чечерском райисполкоме, министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович - 25 ноября в Витебском облисполкоме.

На 26 ноября запланирован прием граждан министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Андреем Худыком в Гродненском горисполкоме, а также министром экономики Александром Червяковым в Мстиславском райисполкоме.-0-