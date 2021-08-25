Руководители госорганов проведут в сентябре личные приемы граждан в Совмине

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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители государственных органов проведут в сентябре в Совете Министров личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.Министр иностранных дел Владимир Макей проведет прием граждан 3 сентября, председатель Госкомимущества Дмитрий Матусевич - 8 сентября, министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель - 10 сентября.Проведение личного приема министром финансов Юрием Селиверстовым запланировано на 15 сентября, председателем Государственного военно-промышленного комитета Дмитрием Пантусом - на 17 сентября, министром образования Игорем Карпенко - на 22 сентября, министром энергетики Виктором Каранкевичем - на 24 сентября, министром юстиции Олегом Слижевским - на 29 сентября.В правительстве напомнили, что личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи, а заместителями премьер-министра - только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.Приемы проводятся с 10.00 по адресу: г.Минск, ул.Советская, 9, ком.103. Контактные телефоны: (8017) 222 65 09, (8017) 222 63 69.-0-