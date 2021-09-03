3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители госорганов проведут в сентябре выездные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в регионах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Министр экономики Александр Червяков проведет личный прием граждан 23 сентября в Бешенковичском райисполкоме, министр иностранных дел Владимир Макей - 24 сентября в Жодинском горисполкоме.

На 30 сентября запланирован прием граждан министром по чрезвычайным ситуациям Вадимом Синявским в Вилейском райисполкоме.-0-