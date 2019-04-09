Руководители госорганов в апреле проведут выездные приемы граждан

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов государственного управления и других государственных организаций, подчиненных правительству, в апреле проведут приемы граждан в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Министр внутренних дел Игорь Шуневич примет граждан 12 апреля в Докшицком райисполкоме, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко в этот же день проведет встречу в Щучинском райисполкоме.
Встреча с гражданами председателя правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерия Иванова пройдет 19 апреля в Берестовицком филиале Гродненского областного потребительского общества (г.п. Берестовица).
На 24 апреля запланирована встреча с гражданами министра спорта и туризма Сергея Ковальчука. Она пройдет в Слуцком райисполкоме.
26 апреля министр труда и социальной защиты Ирины Костевич проведет прием граждан в Ивацевичском райисполкоме, а министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович - в Березинском райисполкоме.-0-
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