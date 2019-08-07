Руководители госорганов в августе проведут выездные приемы граждан

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов государственного управления и других госорганизаций, подчиненных правительству, проведут в августе приемы граждан в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко примет граждан 9 августа в Дзержинском райисполкоме, председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо - 14 августа в Ельском райисполкоме.
На 20 августа запланирована встреча с гражданами министра внутренних дел Юрия Караева в Ивацевичском райисполкоме.
Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук будет проводить прием граждан 21 августа в Осиповичском райисполкоме, министр связи и информатизации Константин Шульган - 23 августа в Мозырском райисполкоме.-0-
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