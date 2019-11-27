Руководители госорганов в декабре проведут приемы граждан в Совмине

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители органов госуправления в декабре проведут личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко проведет прием 4 декабря, министр экономики Дмитрий Крутой - 6 декабря, министр внутренних дел Юрий Караев - 11 декабря.
На 13 декабря запланирован прием граждан председателем правления Белкоопсоюза Валерием Ивановым, на 18 декабря - министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Ващенко.
Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько встретится с гражданами 20 декабря, председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо - 27 декабря.
Личные приемы будут проходить с 10.00 по адресу ул.Советская, 9, комната 103, контактные телефоны: 8 (017) 222-63-69, 222-65-09.
Личный прием министрами и председателями государственных комитетов проводится, как правило, по предварительной записи, заместителями премьер-министра - только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.-0-