Руководители госорганов в феврале проведут приемы граждан в Совмине

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители органов госуправления в феврале проведут личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Заместитель премьер-министра Владимир Дворник проведет прием граждан 5 февраля, председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев - 7 февраля, министр юстиции Олег Слижевский - 12 февраля.
Министр энергетики Виктор Каранкевич встретится с гражданами 14 февраля, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык - 19 февраля, министр связи и информатизации Константин Шульган - 21 февраля.
На 26 февраля запланирован прием у министра культуры Юрия Бондаря, на 28 февраля - у министра сельского хозяйства и продовольствия Анатолия Хотько.
Личные приемы будут проходить с 10.00 по адресу ул.Советская, 9, комната 103, контактные телефоны: 8 (017) 222-63-69, 222-65-09.
Личный прием министрами и председателями государственных комитетов проводится, как правило, по предварительной записи, заместителями премьер-министра - только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.-0-