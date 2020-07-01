Руководители госорганов в июле проведут приемы граждан в Совмине

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители министерств и ведомств проведут в июле личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич проведет личный прием 8 июля, министр экономики Александр Червяков - 10 июля.

На 15 июля запланирован прием граждан министром финансов Юрием Селиверстовым, на 17 июля - министром энергетики Виктором Каранкевичем.

Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа встретится с гражданами и представителями юрлиц 22 июля, министр образования Игорь Карпенко - 24 июля, министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович - 29 июля, председатель Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий - 31 июля.

Личный прием министрами и председателями государственных комитетов проводится, как правило, по предварительной записи.

Приемы проходят с 10.00 по адресу ул.Советская, 9, комната 103. Контактные телефоны: 8(017) 222-65-09, 222-63-69.-0-