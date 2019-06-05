Руководители госорганов в июне проведут выездные приемы граждан

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов государственного управления и других государственных организаций, подчиненных правительству, проведут в июне приемы граждан в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо примет граждан 6 июня в Пинском райисполкоме, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук - 12 июня в Минском горисполкоме.

На 13 июня запланирована встреча с гражданами министра экономики Дмитрия Крутого в Белыничском райисполкоме, председателя Государственного комитета по имуществу Андрея Гаева - в Борисовском райисполкоме.

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко будет проводить прием граждан 14 июня в Клецком райисполкоме.

Попасть на прием к председателю Государственного таможенного комитета Юрию Сенько можно 19 июня в Верхнедвинском райисполкоме, к председателю Государственного военно-промышленного комитета Роману Головченко - 20 июня в филиале ОАО "Волотавто" (Слуцк).-0-