Руководители госорганов в январе проведут приемы граждан в Совмине

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители органов госуправления в январе проведут личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин проведет прием граждан 3 января, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко - 8 января, министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко - 10 января.

На 15 января запланирован прием у министра спорта и туризма Сергея Ковальчука, на 17 января - у председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко.

Министр промышленности Павел Утюпин встретится с гражданами 22 января, председатель Госстандарта Валентин Татарицкий - 24 января, министр информации Александр Карлюкевич - 29 января, министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа - 31 января.

Личные приемы будут проходить с 10.00 по адресу ул.Советская, 9, комната 103, контактные телефоны: 8 (017) 222-63-69, 222-65-09.

Личный прием министрами и председателями государственных комитетов проводится, как правило, по предварительной записи.-0-