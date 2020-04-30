Руководители госорганов в мае проведут приемы граждан в Совмине

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители госорганов проведут в мае личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского правительства.
Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин проведет личный прием 8 мая, председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерий Иванов - 13 мая, председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко - 15 мая.
Министр связи и информатизации Константин Шульган встретится с гражданами и представителями юрлиц 20 мая, министр информации Александр Карлюкевич - 22 мая, министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко - 27 мая.
На 29 мая запланирован прием граждан министром промышленности Павлом Утюпиным.
Личный прием министрами и председателями государственных комитетов проводится, как правило, по предварительной записи с 10.00 по адресу: ул.Советская, 9, комната 103. Контактные телефоны: 8(017) 222-63-69, 222-65-09.-0-