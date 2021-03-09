Руководители госорганов в марте проведут приемы граждан в регионах

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, проведут в марте личные приемы граждан в регионах страны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко встретится с гражданами 10 марта в Гомельском райисполкоме, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук - 18 марта в Малоритском райисполкоме.
Прием граждан министром юстиции Олегом Слижевским пройдет 18 марта в Мостовском райисполкоме, министром антимонопольного регулирования и торговли Владимиром Колтовичем - 25 марта в Гомельском райисполкоме.
На 26 марта запланированы приемы министра связи и информатизации Константина Шульгана в Дзержинском райисполкоме и председателя Государственного пограничного комитета Анатолия Лаппо в Каменецком райисполкоме.
Министр иностранных дел Владимир Макей встретится с гражданами 31 марта в Березинском райисполкоме.-0-