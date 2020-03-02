Руководители госорганов в марте проведут приемы граждан в Совмине

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители органов госуправления в марте проведут личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов проведет прием 6 марта, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко - 11 марта, министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок - 13 марта.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович встретится с гражданами 18 марта, министр иностранных дел Владимир Макей - 20 марта, министр финансов Максим Ермолович - 25 марта.

У председателя правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерия Иванова прием граждан запланирован на 27 марта.

Личные приемы будут проходить с 10.00 по адресу ул.Советская, 9, комната 103, контактные телефоны: 8 (017) 222-63-69, 222-65-09.

Личный прием министрами и председателями государственных комитетов проводится, как правило, по предварительной записи.-0-