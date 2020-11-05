5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители госорганов в ноябре проведут приемы граждан в регионах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Министр финансов Юрий Селиверстов проведет прием граждан в Гродненском облисполкоме 12 ноября, министр иностранных дел Владимир Макей - в Молодечненском райисполкоме 19 ноября.

20 ноября в Новополоцком горисполкоме пройдет встреча с гражданами министра по налогам и сборам Сергея Наливайко, в этот же день в Островецком райисполкоме встречу проведет председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.

В Хойникском райисполкоме 25 ноября с гражданами пообщается министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

На 27 ноября в Клецком райисполкоме запланирован прием министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича, Мядельском райисполкоме - прием министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка, Борисовском райисполкоме - прием министра связи и информатизации Константина Шульгана.-0-