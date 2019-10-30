Руководители госорганов в ноябре проведут приемы граждан в Совмине

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители органов госуправления в ноябре проведут личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Министр иностранных дел Владимир Макей проведет прием 1 ноября, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич - 13 ноября, министр образования Игорь Карпенко - 15 ноября.
На 20 ноября запланирован прием граждан министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Андреем Худыком, на 22 ноября - председателем Государственного комитета по науке и технологиям Александром Шумилиным.
Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович встретится с гражданами 27 ноября, министр связи и информатизации Константин Шульган - 29 ноября.
Личные приемы будут проходить с 10.00 по адресу ул.Советская, 9, комната 103, контактные телефоны: 8 (017) 222-63-69, 222-65-09.
Личный прием министрами и председателями государственных комитетов проводится, как правило, по предварительной записи.-0-