Руководители госорганов в октябре проведут приемы граждан в Совмине

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители министерств и ведомств проведут в октябре личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Министр энергетики Виктор Каранкевич проведет прием граждан 2 октября, заместитель премьер-министра Юрий Назаров - 7 октября, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык - 9 октября, министр экономики Александр Червяков - 14 октября.

На 16 октября запланирована встреча с гражданами министра культуры Юрия Бондаря, на 21 октября - министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича, на 23 октября - министра лесного хозяйства Виталия Дрожжи.

Председатель Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий примет граждан 28 октября, министр иностранных дел Владимир Макей - 30 октября.

Личный прием министрами и председателями государственных комитетов проводится, как правило, по предварительной записи, а заместителями премьер-министра - только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.

Приемы проходят с 10.00 по адресу: ул.Советская, 9, комната 103. Контактные телефоны: 8(017) 222-65-09, 222-63-69.-0-