Руководители госорганов в сентябре проведут приемы граждан в Совмине

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители министерств и ведомств проведут в сентябре личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Заместитель премьер-министра Александр Субботин проведет прием граждан 2 сентября, министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко - 4 сентября, министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель - 9 сентября, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук - 11 сентября.

На 16 сентября запланирована встреча с гражданами министра информации Игоря Луцкого, на 18 сентября - министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко, на 23 сентября - председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина.

Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо проведет прием граждан 25 сентября, председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько - 30 сентября.

Личный прием министрами и председателями государственных комитетов проводится, как правило, по предварительной записи, а заместителями премьер-министра - только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.

Приемы проходят с 10.00 по адресу ул.Советская, 9, комната 103. Контактные телефоны: 8(017) 222-65-09, 222-63-69.-0-