Руководители госорганов в сентябре проведут выездные приемы граждан

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов государственного управления и других госорганизаций, подчиненных правительству, проведут в сентябре приемы граждан в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Министр иностранных дел Владимир Макей примет граждан 10 сентября в Воложинском райисполкоме, министр экономики Дмитрий Крутой - 12 сентября в Березинском райисполкоме.
На 18 сентября запланирована встреча с гражданами министра спорта и туризма Сергея Ковальчука в Браславском райисполкоме.
Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко проведет прием граждан 26 сентября в Гомельском облисполкоме, председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко - 27 сентября в ОАО "140 ремонтный завод", ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" (Борисов).-0-