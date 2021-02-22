Руководители иностранных делегаций высоко оценили продукцию белорусского ВПК на выставке в Абу-Даби

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители иностранных делегаций на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби высоко оценили продукцию белорусского военно-промышленного комплекса. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.

Председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус и министр обороны Республики Сербия Небойша Стефанович провели переговоры. Это первая встреча руководителей белорусской и сербской делегаций в ранге глав ведомств, во время которой они обсуждали текущее состояние двустороннего военно-технического сотрудничества, в том числе выполнение действующих контрактов.

Руководитель белорусской делегации сегодня также провел встречу с федеральным министром оборонной промышленности Исламской Республики Пакистан Зобайдой Джалал. Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Пакистан, обсудили перспективные направления военно-технического сотрудничества.

В ходе переговоров руководители сербской и пакистанской делегаций высоко оценили представленную на национальном стенде продукцию белорусского военно-промышленного комплекса.-0-