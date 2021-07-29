Руководители министерств проведут в августе личные приемы граждан

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29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители министерств и заместитель премьер-министра проведут в августе в Совете Министров личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского правительства. 4 августа личный прием граждан проведет заместитель премьер-министра Александр Субботин. Проведение личного приема граждан министром антимонопольного регулирования и торговли Владимиром Колтовичем запланировано на 6 августа, министром экономики Александром Червяковым - на 11 августа. Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко проведет встречу 13 августа, а министр информации Владимир Перцов - 18 августа. На 20 августа запланирован прием граждан у министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского, на 25 августа - у министра лесного хозяйства Виталия Дрожжи, а на 27 августа - у министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича. В правительстве напомнили, что личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи, а заместителями премьер-министра Беларуси - только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса. Приемы проводятся с 10.00 по адресу: г.Минск, ул.Советская, 9, комната 103. Контактные телефоны: (8017) 222 65 09, (8017) 222 63 69.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!