Руководители органов военного сотрудничества стран ШОС определили план на 2019 год

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пекине 9-12 декабря прошла итоговая встреча руководителей органов международного военного сотрудничества государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

В мероприятии принял участие начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов.

В ходе встречи состоялось обсуждение выполнения плана международного военного сотрудничества стран ШОС в 2018 году, определены мероприятия на 2019 год. Кроме того, проведены двусторонние переговоры с представителями стран - членов ШОС, где обсуждалось текущее состояние международного военного сотрудничества, а также его перспективы.-0-