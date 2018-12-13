Руководители органов военного сотрудничества стран ШОС определили план на 2019 год

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пекине 9-12 декабря прошла итоговая встреча руководителей органов международного военного сотрудничества государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.
В мероприятии принял участие начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов.
В ходе встречи состоялось обсуждение выполнения плана международного военного сотрудничества стран ШОС в 2018 году, определены мероприятия на 2019 год. Кроме того, проведены двусторонние переговоры с представителями стран - членов ШОС, где обсуждалось текущее состояние международного военного сотрудничества, а также его перспективы.-0-
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