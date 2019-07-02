Руководители пенитенциарных служб стран СНГ соберутся в Нур-Султане

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. IV заседание Совета руководителей пенитенциарных служб государств - участников Содружества Независимых Государств состоится 3 июля в Нур-Султане (Казахстан). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В проекте повестки дня встречи девять вопросов. В их числе - итоги выполнения решений предыдущего заседания и плана работы совета на 2018 и 2019 годы, ситуация в странах СНГ в пенитенциарной сфере и основные направления взаимодействия в ней.

Участники заседания также заслушают информацию об опыте работы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Казахстана в пенитенциарной сфере, утвердят эмблему Совета руководителей пенитенциарных служб, обсудят вопрос о проведении международных шахматных турниров среди осужденных, рассмотрят ряд организационных вопросов.

Совет руководителей пенитенциарных служб стран Содружества создан в 2015 году. На сегодняшний день в его состав входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Совет определяет приоритетные направления взаимодействия в пенитенциарной сфере стран СНГ, координирует практическое сотрудничество заинтересованных национальных служб и ведомств, содействует реализации принятых межгосударственных и межправительственных решений в этой сфере, разрабатывает целевые программы по приоритетным направлениям совместной деятельности и предложения по гармонизации пенитенциарного законодательства.-0-