Руководители военно-медицинских служб ОДКБ провели консультации по борьбе с COVID-19

16 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Центре кризисного реагирования ОДКБ сегодня состоялись внеплановые консультации руководителей военно-медицинских служб оборонных ведомств государств - членов ОДКБ по вопросам профилактики и борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом размещена на сайте ОДКБ, сообщает БЕЛТА.

"Особое внимание участники уделили вопросам работы в режиме обсервации и тактике ведения тяжелых больных", - говорится в сообщении. Было отмечено, что кроме сохранения здоровья военнослужащих и членов их семей, на оборонных ведомствах лежит ответственность за боевую готовность и боеспособность вооруженных сил.

"Достигнуты договоренности о продолжении взаимодействия в данном формате по анализу информации об обстановке, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и оперативному обмену опытом между специалистами оборонных ведомств государств - членов ОДКБ", - подчеркивается на сайте ОДКБ.

Консультации прошли под общим руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова. В мероприятии в режиме видеоконференцсвязи приняли участие главные военные специалисты в области эпидемиологии, инфекционных болезней, анестезиологии-реаниматологии оборонных ведомств государств - членов ОДКБ.-0-