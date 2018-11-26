Руководство Администрации Президента проведет выездные приемы граждан 27-29 ноября

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Президента Беларуси продолжает на плановой основе осуществлять выездные приемы граждан и юридических лиц в регионах. Очередные встречи запланированы на 27-29 ноября в Витебской, Гомельской и Минской областях, а также в Минске, сообщает БЕЛТА.

Так, 27 ноября помощник Президента - инспектор по Гомельской области Шулейко Юрий Витольдович проводит прием в Речицком райисполкоме с 11.00 до 13.00, а с 10.00 до 11.00 - прямую линию. Начальник отдела анализа и контроля главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Калинин Игорь Иванович в этот же день примет граждан в администрации Фрунзенского района с 10.00 до 13.00.

Начальник главного идеологического управления Шпилевская Ольга Александровна 28 ноября проведет прием граждан в Столбцовском райисполкоме, заместитель начальника главного управления по работе с обращениями граждан - заведующий личным приемом Ломоносов Игорь Андреевич 29 ноября - в Поставском райисполкоме с 10.00 до 13.00.

Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов.-0-