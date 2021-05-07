Руководство ГКСЭ возложило цветы к памятнику великому полководцу Жукову

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство и сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз накануне Дня Победы приняли участие в торжественных мероприятиях, сообщили БЕЛТА в ГКСЭ.

Руководство комитета сегодня посетило столичный сквер имени четырежды Героя Советского Союза Г.К.Жукова, где возложило цветы к памятнику великому полководцу. "Сотрудники центрального аппарата Государственного комитета посетили Музей истории Великой Отечественной войны и почтили память всех, кто шагнул в бессмертие, приняв смерть во имя будущего, ради жизни на земле", - сообщили в комитете.

Торжественные мероприятия прошли во всех территориальных органах Государственного комитета. Сотрудники и гражданский персонал поучаствовали в благоустройстве воинских захоронений и возложении цветов к могилам воинов, павших в боях за Родину. Также было организовано посещение музеев, партизанских стоянок, памятных мест.

В ГКСЭ заверили, что сотрудники всегда будут помнить и чтить героическое прошлое предков и никогда не забудут горькие уроки кровопролитной войны.-0-

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