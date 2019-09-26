Руководство госорганов в октябре проведет приемы граждан в Совмине

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра и руководители органов госуправления в октябре проведут личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Заместитель премьер-министра Владимир Кухарев проведет прием 2 октября, министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов - 4 октября, председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев - 9 октября.

На 11 октября запланирован прием граждан министром сельского хозяйства и продовольствия Анатолием Хотько, на 16 октября - министром культуры Юрием Бондарем, на 18 октября - министром промышленности Павлом Утюпиным.

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук встретится с гражданами 23 октября, министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа - 25 октября, министр финансов Максим Ермолович - 30 октября.

Личные приемы будут проходить с 10.00 по адресу ул.Советская, 9, комната 103, контактные телефоны: 8(017) 222-63-69, 222-65-09.

Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи, заместителями премьер-министра - только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.-0-