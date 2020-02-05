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05 февраля 2020, 18:39

Руководство и председатели профильных комиссий Совета Республики проведут в феврале приемы граждан

Фото из архива
Фото из архива

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Президиума Совета Республики Национального собрания в феврале проведут личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко проведет прием граждан 12 февраля.

На 11 февраля прием граждан назначен у председателя Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяны Рунец, на 18 февраля - у председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктора Лисковича.

Задать свои вопросы председателю Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергею Сивцу можно будет 19 февраля. На 26 февраля запланирован прием граждан у председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергея Рачкова.

Личные приемы будут проходить в Минске по адресу ул.Кирова, 49. О порядке записи можно узнать по телефонам 8 (017) 327-46-76; 8 (017) 327-46-74.-0-

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