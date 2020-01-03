Руководство и председатели профильных комиссий Совета Республики проведут в январе приемы граждан

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Президиума Совета Республики в январе проведут личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова проведет прием граждан 10 января. На 8 января он запланирован у вице-спикера Анатолия Исаченко, на 9 января - у председателя Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаила Русого.

На 14 января прием граждан назначен у председателя Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Татьяны Рунец, на 15 января - у Сергея Сивца, который возглавляет комиссию по законодательству и государственному строительству. Задать свои вопросы председателю Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктору Лисковичу можно будет 21 января. На следующий день, 22 января, прием граждан проведет глава комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

Личные приемы будут проходить в Минске по адресу ул.Кирова, 49. Предварительная запись по телефону 8 (017) 328 53 24.-0-