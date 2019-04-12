Руководство корейской корпорации SK Hynix отмечает хорошие условия для работы IT-компаний в Беларуси

12 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Старший вице-президент транснациональной корпорации SK Hynix (Республика Корея) Тони Юн сегодня на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями IT-сообществ рассказал о развитии деятельности его компании в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2014 году мы приняли решение, чтобы открыть одну из своих структур в Беларуси. Мы открыли представительство. Оно изначально было немногочисленным - всего горстка сотрудников. Но спустя пять лет количество сильно выросло - сегодня это около 200 специалистов. И эти специалисты играют ключевую роль в структуре нашей компании. И очень важно, что мы набираем людей на конкурентной основе. Есть большое количество специалистов, которые заинтересованы, чтобы работать здесь с нами", - сказал Тони Юн.

Компания заключила соглашения с ведущими белорусскими вузами о подготовке будущих сотрудников. Кроме того, открыта лаборатория в БГУИР, чтобы обеспечить молодых специалистов самыми передовыми навыками и знаниями.

"Господин Президент, большое спасибо лично вам, а также правительству Беларуси за создание этого прекрасного проекта - ПВТ. На мой взгляд, он играет ключевое значение для развития IT-сектора", - добавил старший вице-президент.

Корпорация SK Hynix - второй в мире производитель полупроводников памяти. Она входит в финансово-промышленную группу SK. Это один из столпов всей южнокорейской экономики, третий после Samsung и Hyundai конгломерат. В минском центре разработок в ПВТ работает более 180 высококлассных специалистов. Сотрудниками компании предложены инновационные решения, по которым были оформлены 10 заявок на получение патентов. В 2018 году объем производства белорусского подразделения корпорации вырос на 47% до $23,3 млн.-0-