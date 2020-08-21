21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководству и сотрудникам "Гродно Азота" угрожали за отказ от участия в забастовке. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Вечером 20 августа на мобильные телефоны руководства ОАО "Гродно Азот" поступили сообщения с угрозами убийством в случае неучастия в забастовке и поддержки стачкома. Идентичное "послание" поступило сразу 6 сотрудникам в мессенджере, при этом в каждом подобном случае указывались имена детей работников предприятия. В связи с тем, что граждане воспринимали данную угрозу реально, опасались за себя, а также за жизнь и здоровье своих детей, написали соответствующие заявления в Следственный комитет", - рассказали в ведомстве.

Данным фактам Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета будет дана правовая оценка.-0-