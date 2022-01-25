Румак: для национальных общностей важно сохранение мира и согласия на белорусской земле

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для национальных общностей важно сохранить мир и согласие на белорусской земле. Об этом заявил сегодня журналистам уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак на заседании Консультативного межэтнического совета при Уполномоченном по делам религий и национальностей, передает корреспондент БЕЛТА.

На повестке встречи - рассмотрение основных изменений и дополнений в Конституцию, обсуждение итогов работы совета в прошлом году и определение плана действий на 2022 год. Кроме того, был затронут вопрос участия национально-культурных общественных объединений в XIII Республиканском фестивале национальных культур.

"Консультативный межэтнический совет при Уполномоченном по делам религий и национальностей - координирующий орган национально-культурных объединений, зарегистрированных в стране и представляющих национальные меньшинства, проживающие в Беларуси. Всего, по результатам переписи 2019 года, в республике проживают представители более 156 национальностей, зарегистрированы и осуществляют деятельность свыше 200 общественных культурно-национальных организаций. Сегодня на заседании рассматриваются вопросы деятельности культурно-национальных объединений и планы на 2022 год", - сказал Александр Румак.

По его словам, внимание всей общественности сосредоточено на важнейшем политическом событии - обсуждении изменений и дополнений в Конституцию. "Мы не могли обойти этот вопрос стороной. Граждане активно участвуют в обсуждении в различных форматах. Эта тема очень важна для участников заседания, поскольку в совет входят руководители более 20 наиболее крупных национально-культурных общественных объединений. Для этих людей, которые по различным причинам оказались на белорусской земле и нашли здесь второй дом, очень важно сохранение мира и согласия, которыми мы гордимся и дорожим. Конечно, для них важно услышать от разработчиков изменений и дополнений в Конституцию о гарантии сохранения межконфессионального, межнационального мира и диалога, потому что представитель любой национальности, проживающий в нашей стране, имеет такие же права, как и белорусы. У нас нет никаких различий, нет конфликтов даже на бытовой почве", - подчеркнул уполномоченный по делам религий и национальностей.

"Мы находимся в очень важном историческом периоде. Конечно, граждане, приходя на участки голосования на референдуме, принимая решение, могут голосовать сердцем, доверяя тому, кто предлагает представленный вариант. Однако важно осознать, понять, что предлагается и для чего. Поэтому ведется активная работа в трудовых коллективах, учреждениях образования и других местах, где население может задать вопросы не только тем, кто участвовал в разработке проекта Конституции, но и другим ответственным должностным лицам, владеющим материалом", - обратила внимание заместитель директора - руководитель Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований Елена Семашко.

Как отметил председатель Белорусского общественного объединения украинцев "Ватра" Владислав Кадира, предстоящий референдум - историческое событие. "Я благодарен нашим белорусам, которым очень активно включились в обсуждение изменений и дополнений в Основной закон. Сегодня мы обсуждаем социальную политику Беларуси, семейные ценности, новшества в молодежную политику. Немаловажна и статья 15, согласно которой мы не должны искажать события героического прошлого нашей страны, ведь недаром нас называют партизанским краем. Если мы хотим сделать Беларусь действительно процветающей, мы должны обсудить и внести некоторые изменения в проект Конституции. Эти вопросы немаловажны и трепетны для нас, потому что хоть мы и разных национальностей, но мы едины - мы граждане нашей страны. Я считаю, что каждый должен прийти на референдум и отдать свой голос", - сказал он.-0-