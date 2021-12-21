Румак: для решения проблем общества и вызовов времени нужно объединение религиозных и госорганизаций

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Между государственными и религиозными организациями всех конфессий необходимо укреплять и развивать сотрудничество для совместного преодоления социальных проблем и вызовов времени. Об этом заявил сегодня уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак на городском семинаре для идеологической вертикали столицы и руководителей религиозных организаций "О взаимодействии органов государственного управления и учреждений Минска с религиозными общинами по вопросам организации и проведения работы социальной и духовно-нравственной направленности", передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Румак убежден: мирское и духовное, церковь и государство неправильно разделять. Они взаимосвязаны уже потому, что люди разных конфессий сталкиваются каждый день с проблемами социума, в котором живут, и с этими проблемами приходят к своим духовным лицам. "Общество на современном этапе сопровождают очень многие социальные проблемы, которых мы не хотели и мы сами их не вызывали. Многие из них пришли к нам извне и требуют активного участия и взаимодействия государственных и религиозных организаций всех конфессий, - сказал Александр Румак. - Хочу, чтобы между нами было тесное соработничество и участие в решении всех проблем, которые есть в обществе. И от этого выиграем мы все - люди, народ Беларуси".

Он конкретизировал, что духовные лица вносят определенный вклад в решение демографической проблемы, в духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, социальную благотворительность - через оказание духовной помощи, призрение нуждающихся. И призвал представителей всех конфессий активнее включаться во взаимодействие и оказание помощи территориальным центрам социального обслуживания населения, которые работают в каждом районе и городе. "Я мечтаю, чтобы разные религиозные организации и каждый центр соцобслуживания нашли друг друга, потому что на социальном поле очень много работы, нуждающихся в социальной поддержке", - добавил Александр Румак.

Заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран согласился, что такое сотрудничество ТЦСОНам нужно развивать. Особенно в пандемийное время, когда люди ограничивают себя в посещении центров, но при этом по-прежнему нуждаются в разноплановой поддержке.

Семинар проходил в белом зале храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших. Александр Румак подчеркнул: общение представителей сразу четырех основных конфессий Беларуси в стенах этого храма символично. "Это подтверждает, что на нашей земле царит согласие. Минск представляет собой наиболее поликонфессиональный регион страны, потому что здесь проживают люди, избравшие для себя 22 конфессии из 25 зарегистрированных в Беларуси. То есть каждый житель выбрал ту веру, к которой лежит его душа, и он может посещать храм в соответствии со своей верой", - добавил уполномоченный по делам религий и национальностей.-0-