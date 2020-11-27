Румак: комплексный подход к созданию доступной среды заложен в госпрограмму на 2021-2025 годы

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В государственной программе "Социальная защита" на 2021-2025 годы заложен комплексный подход к формированию доступной среды. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак во время круглого стола по теме "Социальная интеграция инвалидов и физически ослабленных лиц: создание безбарьерной среды" в пресс-центре БЕЛТА.

"6% населения в нашей стране - это люди с инвалидностью. Эта цифра может показаться не такой большой. Но это сотни тысяч людей, которые в силу состояния своего здоровья не всегда могут воспользоваться той инфраструктурой, которой мы все привыкли пользоваться ежедневно. Поэтому важным направлением социальной политики государства является обеспечение безбарьерной, доступной среды жизнедеятельности для людей с инвалидностью, а также физически ослабленных лиц - пожилых, мам с колясками", - подчеркнул Александр Румак.

По его словам, указанная задача очень широкая. Потому что безбарьерная среда - это не только пандусы у подъездов, с которыми, как правило, она ассоциируется в обществе. "Для обеспечения действительно доступной среды надо сделать все, чтобы у человека на всем маршруте движения не было барьеров. В этом заключается комплексный подход, который мы ставили во главу угла при разработке государственной программы "Социальная защита" на 2021-2025 годы", - сказал замминистра.

Александр Румак

Комплексный подход заключается еще в том, чтобы обеспечить доступную среду для различных категорий людей с инвалидностью. Это и люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и с нарушениями зрения, тотально незрячие, слабослышащие. "Наша работа заключается в том, чтобы обустраивать дорожную сеть так, чтобы она была удобна для всех этих категорий населения", - сказал Александр Румак. И привел в пример изменения в городской дорожной сети Минска в последние годы: тактильные направляющие у перекрестков, пешеходных переходов, тактильная плитка на тротуарах уже никого не удивляют.

"Комплексный подход выражается также в обеспечении доступности во всех сферах нашей жизни. Это не только жилье, дороги, но и транспорт. На протяжении многих лет в стране закупается низкопольный транспорт, чтобы люди с инвалидностью могли попасть в автобус, троллейбус", - добавил замминистра. В железнодорожный транспорт закупаются специальные устройства для подъема в вагон и обратно.

Для людей с нарушением слуха отсутствие барьеров выражается прежде всего в доступности информации. Ежегодно в Беларуси увеличивается количество часов транслируемых программ и передач, которые выходят в эфир с субтитрами. И развитие этого направления тоже заложено в госпрограмму на грядущую пятилетку.

А в законопроект "О правах инвалидов и их социальной интеграции", который был принят депутатами в первом чтении, вошло еще одно направление - распространение "ясного языка" как способа повышения доступности услуг, получения информации. Людям с особенностями психо-физического развития для полноценной реализации своих прав и участия в жизни общества необходимо получать ту же информацию, что и остальным гражданам, но на понятном, доступном для них языке. Проект "Ясный язык" реализует ОО "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам". Ассоциация разрабатывает и распространяет через систему ТЦСОНов пособие по "ясному языку", занимается переводом самой важной нормативной базы в доступную для таких людей форму.-0-

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