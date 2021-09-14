Румак: межнациональный мир и согласие в нашей стране имеют правовые основы

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межнациональный мир и согласие в нашей стране имеют правовые основы, заявил сегодня журналистам уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак во время круглого стола на тему "Межнациональный мир и согласие как основа единства белорусского народа", передает корреспондент БЕЛТА.

"В канун Дня народного единства мы проводим круглый стол в Палате представителей. И я хочу сказать, что когда мы говорим о единстве белорусского народа, то мы смотрим на этот вопрос через призму межнационального мира и согласия. Мы говорим о единстве не только белорусов, а всех людей, которые проживают в Республике Беларусь. И я хочу отметить, что межнациональный мир и согласие, которые существуют в нашей стране, имеют правовые основы. Законодательством Беларуси, в том числе в Конституции, закреплено равенство всех людей, независимо от национальностей", - рассказал Александр Румак.

Гарантируется право на сохранение своих культурных традиций, на развитие национально-культурных отношений в обществе. Оказывается значительная помощь в распространении литературы на родном языке. "Это все финансируется из бюджета через аппарат уполномоченного по делам религий и национальностей. Приобретаются костюмы для коллективов художественной самодеятельности, потому что представители национально-культурных объединений являются участниками практически всех мероприятий, которые проводятся как на местном, так и на республиканском уровне, - отметил уполномоченный по делам религий и национальностей. - Всего в нашей стране более 200 национально-культурных организаций международного, республиканского, местного уровней. И все они объединены в 25 национально-культурных объединений".

Александр Румак подчеркнул: "Живя в нашей стране, мы ни разу не слышали о том, чтобы у нас создавались какие-то отдельные микрорайоны, улицы, где проживают люди одной национальности. То есть каждый человек, который по различным причинам оказался в нашей стране, ассимилируется и чувствует себя равным. На протяжении многих веков здесь проживали люди разных национальностей: русские, поляки, евреи, татары, украинцы. И все они чувствуют себя как дома. И конечно уже в XX и XXI веке здесь нашли себе приют люди, которые бежали от войны. Очень много обучается иностранных студентов, и они затем создают семьи, остаются в нашей стране и работают. Именно это все и составляет межнациональный мир и согласие, о котором мы говорим. Когда человек, независимо от цвета кожи, волос, прибывая на нашу гостеприимную землю, чувствует себя наравне с другими", - добавил он.

Сегодня в Палате представителей проходит круглый стол на тему "Межнациональный мир и согласие как основа единства белорусского народа". Мероприятие проводится накануне празднования Дня народного единства в целях консолидации белорусского общества на основе идей суверенитета и независимости страны, изучения правоприменительной практики действующего законодательства в сфере межнациональных отношений и его дальнейшего развития.

В мероприятии принимают участие парламентарии, уполномоченный по делам религий и национальностей, руководители крупнейших диаспор.

Во время работы круглого стола будет дан старт фотофестивалю под эгидой Палаты представителей для республиканских и региональных СМИ "В кадре - Год народного единства". Лучшие фото будут представлены в парламенте.-0-