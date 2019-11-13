Румак: пока только 60% людей с инвалидностью, имеющих рекомендации к труду, работают

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси прорабатываются механизмы по расширению возможностей для трудоустройства людей с инвалидностью, но не менее важный критерий - их собственное желание работать. Такое мнение заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак высказал корреспонденту БЕЛТА на полях мероприятия республиканской кампании "Инклюзивное общество: инвестиции в будущее" в Минске.

"Из почти 570 тыс. инвалидов, которые проживают в Беларуси, около 200 тыс. человек находятся в трудоспособном возрасте. Из них примерно 113 тыс. по состоянию здоровья могут трудиться - они имеют соответствующие рекомендации МРЭК. Это, конечно, право каждого человека с инвалидностью выбирать, хочет ли он использовать эту возможность. Но могу сказать, что работают 60% имеющих рекомендации МРЭК", - сказал Александр Румак.

Чтобы человек мог себя реализовать, в проекте закона "О правах инвалидов и их социальной интеграции" предусматриваются определенные механизмы. В их числе - квотирование рабочих мест. То есть предприятию, исходя из численности работников, будет доводиться квота на трудоустройство инвалидов. По словам Александра Румака, во многих европейских странах распространена практика включения людей с ограниченными возможностями в обычные трудовые коллективы - как для их социализации и интеграции в общество, так и для изменения отношения общества к таким людям.

Квотирование рабочих мест - лишь одна из целого ряда новаций, прописанных в документе, который, как ожидается, станет важным элементом Национального плана действий по реализации в Беларуси положений Конвенции о правах инвалидов на 2017-2025 годы. "Законопроект в установленном порядке внесен в Палату представителей Национального собрания и готовится к рассмотрению в первом чтении, - пояснил Александр Румак. - Т.е. будет рассматриваться парламентариями в новом составе. Если внесенные на сессии предложения будут поддержаны Палатой представителей, то возможны изменения в текущем варианте законопроекта".

Принятия этого документа особенно ждут общественные объединения инвалидов, такие как ОО "Белорусское товарищество инвалидов по зрению". "В законопроекте хорошо систематизированы вопросы, связанные с обязательствами государства по отношению к людям с инвалидностью по зрению. Например, получение ими образования, трудоустройство. Появляется возможность негосударственному сектору заниматься реабилитацией инвалидов на профессиональном уровне и получать из бюджета деньги на эти цели. Вводится понятие "дискриминация". Может, не совсем в том варианте, как мы предлагали изначально, но это уже важный шаг. Конечно, всегда хочется большего. И мы будем работать уже с новым парламентом и вносить предложения, которые не прошли на согласительных комиссиях", - отметил заместитель председателя центрального правления БелТИЗ Михаил Антоненко.

Он поблагодарил за активную поддержку главного партнера - Министерство труда и социальной защиты, а также выразил надежду, что ведомства, которые ранее не имели непосредственного отношения к работе с людьми с инвалидностью (правоохранительные органы, проектные институты, строительные), пойдут на дискуссию и взаимоотношения в правовом поле. Ведь с принятием закона появится серьезная юридическая основа для этого. "И мероприятия нашей кампании как раз нацелены на это - чтобы специалисты из разных сфер получали информацию из первых уст о том, кто такие люди с инвалидностью, каковы их нужды, как с ними работать", - заключил Михаил Антоненко.

Общественное объединение "БелТИЗ" при поддержке и участии Министерства труда и социальной защиты по 5 декабря включительно проводит республиканскую адвокационную кампанию "Инклюзивное общество: инвестиции в будущее". Кампания стартовала в Бресте и проходит во всех регионах страны примерно по одинаковому сценарию: дискуссионная панель, обучение в двух рабочих секциях ("Доступная среда для людей с инвалидностью по зрению" и "Этика общения и правила коммуникации с незрячими и слабовидящими людьми") и небольшой концерт людей с инвалидностью по зрению.

"Те, кто приходит на мероприятия кампании, остаются довольны, что получили полезную информацию из первых уст. Могу с гордостью сказать, что БелТИЗ - достаточно компетентное объединение в вопросах коммуникации, доступности среды для людей с инвалидностью по зрению, а также в вопросах совершенствования взаимодействия в обществе. Для любой организации, которая хочет быть современной и двигаться по пути инклюзии, наш опыт полезен", - заключил Михаил Антоненко.-0-