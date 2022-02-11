Румак: семья цементирует наше общество и позволяет сохранять стабильность

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семья цементирует наше общество и позволяет сохранять стабильность, заявил журналистам уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в "Президент-Отеле" в Минске проходит круглый стол на тему "Конституционные гарантии укрепления семьи и брака, сохранения традиционных ценностей", организованный Следственным комитетом и Институтом повышения квалификации и переподготовки СК.

"На протяжении многих веков и даже тысячелетий в обществе воспитывалось уважительное отношение к институту семьи, поскольку это первый социальный институт общества, основная ячейка, которая цементирует наше общество, позволяет сохранять стабильность. От того, какими будут взаимоотношения в семье, зависит, как будут строиться взаимоотношения в обществе, - сказал Александр Румак. - Конечно, мир сегодня не стоит на месте, технологические и информационные изменения сопровождаются преобразованиями и духовными. К сожалению, нам пытаются навязать взгляды, которые подвергают сомнению те семейные ценности, которые на протяжении многих столетий сложились в нашем обществе. Это и уважение младших поколений к старшим, традиционный брачный союз между мужчиной и женщиной".

Во время мероприятия планируется обсудить важнейшие вопросы, касающиеся семьи в современном мире, рассмотреть предложенные изменения и дополнения в Конституцию относительно брака и семьи. Особое внимание будет уделено деятельности Следственного комитета по защите семьи и детей, а также роли религиозных организаций в сохранении здоровых семейных отношений и традиционных ценностей.

В обсуждении участвуют представители государственных органов, общественных объединений, разных конфессий Беларуси.

"Важно, чтобы в решении социальных проблем, которые сопровождают наше общество, участвовали и религиозные конфессии. Тем самым мы еще раз подтверждаем и показываем межконфессиональный мир и согласие, которые есть в нашей стране. Конструктивное взаимодействие государственных органов и религиозных конфессий обеспечивает ту стабильность, которая есть в нашем обществе", - подчеркнул Александр Румак.-0-