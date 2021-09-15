Румак: в Беларуси национальные общности дополняют культуру и традиции нашего народа

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси национальные общности дополняют культуру и традиции нашего народа, заявил сегодня журналистам уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак во время круглого стола на тему "День народного единства как символ консолидации белорусского народа", который проходит в Национальном историческом музее, передает корреспондент БЕЛТА.

"О народном единстве мы должны говорить через призму многонациональности и многоконфессиональности нашего народа. Потому что испокон веков на белорусской земле проживают представители многих национальностей. По данным переписи, это 156 национальностей. И, конечно, все национальные общности дополняют культуру и традиции нашего народа. Очень важно, что каждый человек, который приезжает на белорусскую землю, обретает здесь для себя дом", - сказал Александр Румак.

Уполномоченный по делам религий и национальностей подчеркнул, что на белорусской земле нет конфликтов на национальной и религиозной почве. "Беларусь является примером не только для стран постсоветского пространства, но и для стран дальнего зарубежья, - отметил он. - Я думаю, что то внимание, которое придано дате 17 сентября в нынешнем году, возвращает нас к истории. И еще раз заставляет задуматься над тем, как важно хранить единство белорусского народа, не допускать раздоров будь-то по политическим, религиозным, национальным мотивам. Потому что, когда мы утратим это единство, тогда мы потеряем свой народ, свое государство".

Участниками круглого стола стали члены Совета Республики, уполномоченный по делам религий и национальностей, представители управления культуры Мингорисполкома, Академии управления при Президенте Республики Беларусь, руководители центральных средств массовой информации, молодежь и другие.

Работу круглого стола предварило открытие тематической выставки "17 сентября - День народного единства". Республиканский музейный проект подготовлен Национальным историческим музеем и областными музеями. Экспозиции были представлены во время церемонии открытия посредством телемоста. Также состоялась презентация книги-альбома "17 верасня. Дзень народнага адзінства" лауреата премии "За духовное возрождение" Владимира Лиходедова.-0-