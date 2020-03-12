Румак: в законопроекте о правах инвалидов заложено много возможностей для их независимой жизни

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Максимальные возможности для реализации права на независимое проживание заложены в законопроекте "О правах инвалидов и их социальной интеграции". Об этом заявил сегодня заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак на международной конференции "Расширение возможностей независимого проживания людей с инвалидностью в Беларуси" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь в 2016 году ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. Вскоре был утвержден Национальный план действий по реализации положений Конвенции. Он объединяет усилия государственных органов, организаций и институтов гражданского общества. "Беларусь взяла на себя все обязательства, которые приняты в мире, по обеспечению прав людей с инвалидностью. Мы подошли к ратификации, уже многое сделав, и подтвердили свою готовность двигаться вперед, - подчеркнул Александр Румак. - Вопрос независимого проживания людей с инвалидностью выделяется в ряду дискуссионных моментов. Мы его подробно обсуждаем, в том числе с представителями ОО "БелАПДИиМИ": можно ли обеспечить реализацию прав людей с инвалидностью при их проживании в стационарных учреждениях". По мнению замминистра, сложность вопроса больше в изменении взгляда общества на ситуацию и потребности таких людей. Для независимости должны быть устранены барьеры не только физические, но и морально-психологические.

На сегодня людям с инвалидностью в Беларуси для большей интеграции в общество доступна услуга сопровождаемого проживания. Она есть как при территориальных центрах социального обслуживания населения, так и в домах-интернатах, где молодых людей, у которых есть реабилитационный потенциал, готовят к самостоятельной жизни, восстановлению в дееспособности. Будущих "выпускников" домов-интернатов учат справляться с простыми ежедневными задачами, которые сопровождают жизнь каждого: готовка, поход в магазин и так далее. Что касается молодых инвалидов-колясочников или других ребят с инвалидностью, которые проживают у себя дома, то их потребности в социальном сопровождении отличаются: это оказание услуг, помощь в посещении поликлиники, например. "Всего сейчас 3340 человек, проживающих у себя дома, получают услугу сопровождаемого проживания в ТЦСОНах, в том числе более 900 человек - в Минске", - привел данные Александр Румак.

Он отметил усилия министерства по совершенствованию социального обслуживания. "В последние годы именно развитию альтернативных форм социальных услуг мы придаем наибольшее значение. Стараемся развить эти сервисы таким образом, чтобы человек проживал в домашних условиях, как можно более независимо. Мы понимаем: такой вариант наиболее желателен для самого человека. И будем стремиться к тому, чтобы максимально реализовать эти права. Это предполагает и проект закона, который находится в Национальном собрании и готовится к рассмотрению", - сказал Александр Румак.

Замминистра рассказал, что проект закона "О правах инвалидов и их социальной интеграции" при широком участии общественных организаций, социальных партнеров рассматривался накануне на заседании Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей. "Мы дискутировали и слышали друг друга. Эта работа дает плоды. Первоначальный вариант проекта претерпел изменения в парламенте, в том числе в части защиты людей с инвалидностью от дискриминации", - добавил Александр Румак.

Отдельно он отметил и такую важную черту независимости для человека с инвалидностью, как реализация себя в профессиональной деятельности. "Возможности такие есть. И проект закона предусматривает меры и подходы с учетом международной практики. Мы будем делать все, чтобы скорее этот закон принять и двигаться дальше в обеспечении независимости людей с инвалидностью в нашей стране", - заключил Александр Румак. К слову, сейчас рабочими местами в Беларуси обеспечены 60% людей с инвалидностью, которые имеют возможность трудиться.

Конференция "Расширение возможностей независимого проживания людей с инвалидностью в Беларуси" входит в план мероприятий проекта "Искусство за инклюзию людей с инвалидностью", который реализуется ОО "БелАПДИиМИ" при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Участниками встречи стали эксперты из Беларуси, Бельгии, Молдовы, Латвии, а также представители международных организаций. Во время выступлений и дискуссий они постарались определить перспективы развития альтернативных форм самостоятельного проживания людей с инвалидностью в Беларуси. Постоянный координатор ООН Иоанна Казана-Вишневецкий подчеркнула достижения нашей страны в реализации положений Конвенции, а также тот факт, что в республике крепнет диалог государства и негосударственного сектора, организаций и инициатив для совместного создания по-настоящему инклюзивного общества.-0-