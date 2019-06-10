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Румас направился с рабочим визитом в Великобританию

Общество 10.06.2019 | 07:03
Фото из архива
Фото из архива

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас направился с рабочим визитом в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Румас примет участие в Дне рынков капитала Беларуси (Belarus Capital Markets Day), который пройдет сегодня на Лондонской фондовой бирже. День рынков капитала Беларуси нацелен в первую очередь на инвесторов в долговые ценные бумаги с фиксированной доходностью и на портфельных инвесторов в акционерный капитал. Мероприятие предполагает несколько тематических блоков, отдельно будет представлен ИКТ-сектор Беларуси, к которому инвесторы проявляют большой интерес.

Программой рабочего визита также предусмотрены переговоры главы белорусского правительства с руководством Лондонской фондовой биржи, крупнейших инвестиционных банков и фондов.

На 11 июня у Сергея Румаса в Лондоне запланирован ряд встреч, в том числе с руководством Европейского банка реконструкции и развития, Министерства иностранных дел и Министерства внешней торговли Великобритании.

Великобритания является одним из основных торговых партнеров Беларуси. Последние несколько лет она устойчиво занимает третье место по экспорту белорусских товаров. В январе-апреле 2019 года двухсторонний товарооборот составил более $1 млрд, сальдо сложилось положительным для Беларуси в размере $843,3 млн. Великобритания занимает второе место по объему прямых иностранных инвестиций (31,7%) в экономику Беларуси. С учетом роли Лондона как мирового финансового центра белорусская сторона видит большой потенциал для развития двустороннего сотрудничества в сфере банковского дела и финансов.-0-

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Теги
Великобритания, визиты, Румас
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