Румас предлагает плотнее координировать в СГ меры, принимаемые с учетом коронавируса

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас предлагает плотнее координировать в Союзном государстве действия, которые принимаются с учетом распространения коронавируса. Об этом он сообщил сегодня на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Румас предложил обсудить дату и повестку предстоящего заседания Совета Министров Союзного государства. "У нас много вопросов, мы достаточно долго не собирались в очном режиме. Поэтому надо обменяться планами", - отметил премьер-министр.

Предварительно в повестку дня союзного Совмина включено 19 вопросов, но есть пожелания добавить пункты, сказал Григорий Рапота.

Григорий Рапота

"Ситуация с пандемией коронавируса внесла свои коррективы, поэтому важно узнать ваше мнение, какие у нас есть возможности встретиться для очного обсуждения вопросов", - добавил глава правительства. Белорусская сторона хотела бы включить несколько вопросов. "Наверное, было бы правильно плотнее координировать действия в связи с этой ситуацией (коронавирусом. - Прим. БЕЛТА)", - отметил Сергей Румас.-0-

Фото Андрея Покумейко