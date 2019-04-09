Румас представил в правительстве вице-премьера Дворника

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас представил сегодня в правительстве нового вице-премьера Владимира Дворника, передает корреспондент БЕЛТА.
В правительстве Владимир Дворник будет курировать вопросы Минсельхозпрода, Минлесхоза, Минприроды, Госкомимущества в части земельных отношений, концерна "Белгоспищепром", взаимодействие с "Белкоопсоюзом".
"Владимира Андреевича вы все знаете. Последние восемь лет он руководил Гомельской областью, до этого возглавлял передовое хозяйство "Совхоз-комбинат "Заря" Мозырского района, был председателем Мозырского райисполкома. Под его руководством за 8 лет Гомельская область значительно улучшила все показатели, особенно впечатляющий рост - в сфере сельского хозяйства", - сказал Сергей Румас.
Глава правительства отметил также большую проделанную работу по благоустройству в Гомельском регионе и непосредственно в областном центре.
Членам Президиума Совмина представлен и новый министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько.
Сергей Румас пожелал Владимиру Дворнику и Анатолию Хотько успехов на ответственных должностях.-0-
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