Румас представил в правительстве вице-премьера Дворника

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас представил сегодня в правительстве нового вице-премьера Владимира Дворника, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Румас

В правительстве Владимир Дворник будет курировать вопросы Минсельхозпрода, Минлесхоза, Минприроды, Госкомимущества в части земельных отношений, концерна "Белгоспищепром", взаимодействие с "Белкоопсоюзом".

Владимир Дворник назначен вице-премьером Беларуси Глава государства охарактеризовал Владимира Дворника как достаточно опытного человека, который прошел хорошую школу не только областного уровня, что важно для работы в руководстве правительства, но и в сфере сельского хозяйства.

"Владимира Андреевича вы все знаете. Последние восемь лет он руководил Гомельской областью, до этого возглавлял передовое хозяйство "Совхоз-комбинат "Заря" Мозырского района, был председателем Мозырского райисполкома. Под его руководством за 8 лет Гомельская область значительно улучшила все показатели, особенно впечатляющий рост - в сфере сельского хозяйства", - сказал Сергей Румас.

Владимир Дворник

Глава правительства отметил также большую проделанную работу по благоустройству в Гомельском регионе и непосредственно в областном центре.

Членам Президиума Совмина представлен и новый министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько.

Сергей Румас пожелал Владимиру Дворнику и Анатолию Хотько успехов на ответственных должностях.-0-

Анатолий Хотько