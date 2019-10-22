Румас: уровень ответственности общества должен встать вровень с развитием технологий

22 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Уровень ответственности общества должен встать вровень с развитием технологий. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, выступая сегодня в Москве в инновационном центре "Сколково" на международном форуме "Открытые инновации", передает корреспондент БЕЛТА.

"Хотел бы остановиться еще на одном вызове цифровизации: речь идет об искусственном интеллекте", - сказал Сергей Румас. При этом он напомнил недавнее высказывание Президента России Владимира Путина о том, что страна, способная обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира. "Ведь речь идет о явлении, которое теоретически способно встать над самим человеком, - продолжил Сергей Румас. - В этой связи нас пугает не сама технология искусственного интеллекта. Прогресс неудержим, и препятствовать ему безнадежно, смешно и глупо. Нас беспокоит морально-политическая неготовность к этому общества".

Сергей Румас задался вопросами: что хорошего может произойти, если искусственный интеллект начнут рассматривать как оружие? И есть ли гарантии, что этого не происходит уже сейчас? Что хорошего может произойти, если в пылу соперничества между великими державами, эти технологии действительно выйдут из-под контроля уже не отдельной страны, а всего человечества?

"К сожалению, великие прорывы, которые обещает нам цифровизация, могут обернуться как величайшим благом, так и бедствием для человечества, - подчеркнул премьер-министр Беларуси. - Цифровой мир XXI века станет золотым веком человечества лишь при одном условии: если уровень морали, сознания и ответственности элит и общества встанет вровень с уровнем технологий. На каждом человеке, наделенном большой или малой властью в любой стране, лежит эта ответственность".-0-