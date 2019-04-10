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Румас вручил госнаграды более 190 представителям различных сфер

Общество 10.04.2019 | 12:16
Сергей Румас
Сергей Румас

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас вручил государственные награды более 190 представителям различных сфер. Торжественная церемония прошла сегодня во Дворце Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Госнаграды вручаются по поручению Президента лучшим представителям трудовых коллективов страны за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей.

Среди удостоенных госнаград - труженики села, медицинские работники, ученые, преподаватели, строители, работники промышленности, транспортной сферы, энергетики, госслужащие, сотрудники налоговых органов, творческая интеллигенция, представители общественных объединений. "Каждый из вас внес свой вклад в развитие независимой и процветающей Беларуси", - отметил Сергей Румас.

Награды вручены работникам агропромышленного комплекса страны. Глава правительства обратил внимание, что сельское хозяйство ежегодно формирует более 7% валового внутреннего продукта Беларуси и 15% в общем объеме экспорта товаров. В отрасли занято около 300 тыс. человек, или 8% от общего числа работающих белорусов.

"Создание условий для дальнейшего устойчивого развития АПК является одной из стратегических целей государственной политики, достижение которой будет способствовать формированию конкурентной среды, внедрению новых производственных и управленческих технологий, а также росту благосостояния и качества жизни сельских жителей", - сказал премьер-министр.

Высоких наград удостоены работники промышленности и энергетики. Отмечены заслуги строителей, которые занимались возведением клинического медицинского центра в Ждановичах.

Благодарности Президента вручены работникам строительных организаций, которые занимались реконструкцией автомобильного моста через Припять в Житковичском районе. "Они не только решили сложные задачи и достигли поставленных целей в короткие сроки, но и приобрели бесценный опыт. Туров - моя малая Родина, когда бываю там, то чувствую, какой подарок вы сделали местным жителям. Еще раз искреннее вам спасибо за вашу работу", - отметил Сергей Румас.

Заслуженные награды и у работников авиакомпании "Белавиа". По оценке главы правительства, за последние годы компания достигла заметных успехов - открываются новые маршруты, обновляется авиапарк. В прошлом году "Белавиа" перевезла 3 млн пассажиров - это на 15% больше, чем в 2017-м.

Среди награжденных - работники налоговой службы, ученые, представители сферы образования. Государственными наградами отмечены достижения в общественной деятельности и вклад в развитие ветеранского движения представителей общественного объединения "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане".

За профессиональное мастерство госнаграды вручены представителям средств массовой информации. Среди них и сотрудники БЕЛТА. Главный редактор издательства БЕЛТА Галина Головатая и ведущий фотокорреспондент отдела по подготовке и выпуску фотоинформации редакции визуальной информации агентства Леонид Щеглов награждены медалью Франциска Скорины. Редактору отдела переводов (на английский язык) центра внешних коммуникаций БЕЛТА Наталье Ковалевской вручена медаль "За трудовые заслуги".

Сотрудникам БЕЛТА вручены госнаградыСотрудникам БЕЛТА вручены госнаграды
Главный редактор издательства БЕЛТА Галина Головатая и ведущий фотокорреспондент отдела по подготовке и выпуску фотоинформации редакции визуальной информации агентства Леонид Щеглов награждены медалью Франциска Скорины.

"Сегодня роль журналистов и средств массовой информации чрезвычайно высока. Вы всегда на передовой событий, и от вашего профессионализма, объективности и беспристрастности подачи материала зависит восприятие мира гражданами страны", - сказал Сергей Румас.

Высокие награды заслужили представители творческой интеллигенции. "Государство и впредь будет поддерживать талантливых и одаренных творческих людей. Особенно тех, кто прославляет нашу страну и вдохновляет миллионы", - подчеркнул глава правительства.-0-

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награды, Румас
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